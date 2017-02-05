Ляшко звинуватив Парасюка у нападі на поліцейського в Бахмуті, але той це заперечує
Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко заявив, що нардепом, який вдарив поліцейського на Донеччині, виявився народний депутат Володимир Парасюк, однак останній заперечує звинувачення.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Володимир Парасюк ударив поліцейського на Донеччині. Це нижче плінтуса і дуже поганий приклад для всіх українців, чим би Парасюк не мотивував свої дії. Володимир або має тримати себе в руках, або лікуватися», – написав Ляшко.
«Кожен - незалежно від статусу і заслуг - має дотримуватися законів України, якщо ми поважаємо свою країну. При бардаку і вседозволеності не буде держави», – додав нардеп.
Однак народний депутат Володимир Парасюк заперечив, що він вдарив поліцейського на блокпості у Бахмуті. Про це він написав у коментарях під постом Олега Ляшка у Facebook із звинуваченнями на його адресу.
"Офіційна заява. Я нікого не бив. У вас погані інформатори", – написав Парасюк.
«Інформаційна дискредитація блокади дійшла до абсурду. Сьогодні виліз черговий вкид, що я побив поліцейського. Може досить цих провокацій? Я нікого не бив», – додав Парасюк.
З його реплік можна лише здогадуватися, чи був сам інцидент, оскільки нардеп заперечує лише факт побиття, не розповідаючи поки ніяких подробиць того, що сталося.
Як повідомляв УНІАН, у поліції розповіли про конфлікт на Донеччині правоохоронця і нардепа, який приймає участь у торговельній блокаді окупованих територій.
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Повідомлялось, що 4 лютого на блокпосту в Бахмуті було зупинено автомобіль з 8 громадянами у військовій формі, у одного з яких виявлено карабін СКС. У поліції підкреслили, що в рамках контрдиверсійних заходів, які проводяться в області за розпорядженням штабу АТО, транспортні засоби підлягають необхідній перевірці з метою припинення нелегального трафіку зброї та її витоку в мирні області України для збереження життя громадян.
«За словами працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, який бере участь у блокаді залізничного переїзду в Бахмуті, почав конфліктувати і перешкоджати здійсненню перевірки. Він дав вказівку водію залишити територію блокпоста і вдарив співробітника поліції в ділянку тулуба», - йдеться в повідомленні поліції.