Ляшко звинуватив Парасюка у нападі на поліцейського в Бахмуті, але той це заперечує

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Володимир Парасюк ударив поліцейського на Донеччині. Це нижче плінтуса і дуже поганий приклад для всіх українців, чим би Парасюк не мотивував свої дії. Володимир або має тримати себе в руках, або лікуватися», – написав Ляшко.

«Кожен - незалежно від статусу і заслуг - має дотримуватися законів України, якщо ми поважаємо свою країну. При бардаку і вседозволеності не буде держави», – додав нардеп.

Однак народний депутат Володимир Парасюк заперечив, що він вдарив поліцейського на блокпості у Бахмуті. Про це він написав у коментарях під постом Олега Ляшка у Facebook із звинуваченнями на його адресу.

"Офіційна заява. Я нікого не бив. У вас погані інформатори", – написав Парасюк.

«Інформаційна дискредитація блокади дійшла до абсурду. Сьогодні виліз черговий вкид, що я побив поліцейського. Може досить цих провокацій? Я нікого не бив», – додав Парасюк.

З його реплік можна лише здогадуватися, чи був сам інцидент, оскільки нардеп заперечує лише факт побиття, не розповідаючи поки ніяких подробиць того, що сталося.

Як повідомляв УНІАН, у поліції розповіли про конфлікт на Донеччині правоохоронця і нардепа, який приймає участь у торговельній блокаді окупованих територій.

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Повідомлялось, що 4 лютого на блокпосту в Бахмуті було зупинено автомобіль з 8 громадянами у військовій формі, у одного з яких виявлено карабін СКС. У поліції підкреслили, що в рамках контрдиверсійних заходів, які проводяться в області за розпорядженням штабу АТО, транспортні засоби підлягають необхідній перевірці з метою припинення нелегального трафіку зброї та її витоку в мирні області України для збереження життя громадян.

«За словами працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, який бере участь у блокаді залізничного переїзду в Бахмуті, почав конфліктувати і перешкоджати здійсненню перевірки. Він дав вказівку водію залишити територію блокпоста і вдарив співробітника поліції в ділянку тулуба», - йдеться в повідомленні поліції.