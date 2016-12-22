У Львові молода жінка скоїла самогубство, вистрибнувши з вікна військового госпіталю
10:59, 22 грудня 2016Інциденти
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У Львові з вікна сходової клітки між 6 і 7 поверхом військового госпіталю вистрибнула молода жінка, яка від отриманих травм загинула на місці.
При загиблій не було жодних документів / УНІАН
Як повідомила УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, 20 грудня, близько 20.00, з вікна корпусу Військово-медичного клінічного центру західного регіону на вулиці Личаківській у Львові вистрибнула жінка, яка загинула на місці падіння.
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Попередньо встановлено, що жінка скоїла самогубство.
При загиблій не було жодних документів, які б засвідчували особу, вона була одягнена у верхній одяг і медичний персонал не опізнав її, як пацієнтку. На даний час встановили особу загиблої, нею виявилася 29-річна львів’янка. Працівники поліції з‘ясовують мотиви, які штовхнули жінку на такий крок, та всі обставини події.
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