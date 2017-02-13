Затримано 67-річного "ДНРівця", який знущався над полоненими в підвалі будівлі СБУ в Донецьку

Про це повідомляє ГПУ.

Чоловік в період з серпня по грудень 2014 року здійснював незаконне утримання і конвоювання полонених військовослужбовців Збройних Сил України, які утримувалися в приміщенні Управління СБУ в Донецьку.

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"При цьому він спільно з іншими терористами, всупереч Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, користуючись беззахисним станом полонених і відсутністю можливості до самозахисту, застосовував до них фізичне насильство, наносив побої, катував, погрожував вбивством, вчиняв інші дії, які створювали загрозу їх здоров'ю і життю. Слідством встановлено 11 військовослужбовців, які постраждали від дій вказаної особи", - сказано в повідомленні.

11 лютого затриманому повідомлено про підозру в участі терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), пособництві у веденні агресивної війни проти України (ч. 2 ст. 437 КК України) і порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Чоловік заарештований на два місяці.