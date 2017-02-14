На Волині директору лісгоспу повідомлено про підозру за завдану природі шкоду на 2 млн гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Волинської області, про підозру у вчиненні незаконної порубки дерев у лісах, перевищення службових повноважень, які спричинили державним інтересам тяжкі наслідки, та службового підроблення повідомлено сьогодні директору державного підприємства "Ковельське лісове господарство".

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«Керівник підприємства із середини січня по березень минулого року, перевищуючи надану йому владу та службові повноваження, подавав завідомо неправдиві офіційні документи для отримання дозволів на проведення суцільних санітарних рубок та вибіркових санітарних рубок та забезпечив видачу головним лісничим лісового господарства лісорубних квитків на здійснення санітарних рубок на земельну ділянку, яка вибула з користування підприємства. Це призвело до незаконної порубки дерев і завдало шкоди навколишньому природному середовищу на понад 2,1 млн грн», - розповіли у прокуратурі.

Службовця підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 246 (незаконна порубка лісу), ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають накладення штрафів у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.