На Харківщині водій насмерть збив чоловіка і втік з місця ДТП

Тіло 51-річного чоловіка знайшли 16 лютого о 19:00 у Змієві на вулиці Садовській біля дороги Борки–Липкуватівка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної поліції. Водій не викликав "швидку".

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Правоохоронці визначили, що смерть постраждалого настала через наїзд невстановленого автомобіля, який з місця події поїхав. Наразі поліцейські шукають свідків трагедії.