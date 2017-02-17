На Харківщині водій насмерть збив чоловіка і втік з місця ДТП
17:44, 17 лютого 2017Інциденти
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Тіло загиблого знайшли у Змієві.
Водій втік із місця ДТП / mk.gov.ua
Тіло 51-річного чоловіка знайшли 16 лютого о 19:00 у Змієві на вулиці Садовській біля дороги Борки–Липкуватівка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної поліції. Водій не викликав "швидку".
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Правоохоронці визначили, що смерть постраждалого настала через наїзд невстановленого автомобіля, який з місця події поїхав. Наразі поліцейські шукають свідків трагедії.
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