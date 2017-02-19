У Вінницькій області під колесами потягу загинуло подружжя

Як повідомляє відділ комунікації обласної поліції, сьогодні близько 8-ї години ранку до правоохоронців надійшла інформація про те, що на станції Лопатинці потяг №119 сполученням «Запоріжжя-Львів» смертельно травмував двох людей.

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Слідчо-оперативна група поліції на місці провела огляд території, опитала свідків. Встановлено, що 59-річний чоловік та його 57-річна дружина, жителі Жмеринського району, потрапили під колеса потягу, коли перетинали залізничну колію неподалік платформи, а не у встановленому для цього місці, йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту), в рамках якого будуть з’ясовані обставини загибелі людей, зазначили в поліції.