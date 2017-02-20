У Києві на Хрещатику затримано чоловіка з бойовою гранатою – Шкіряк

Як повідомляє радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Facebook, підозрілий громадянин намагався втекти від правоохоронців.

«Щойно, на Хрещатику біля рамок з металошукачами в районі готеля "Дніпро" і Європейської площі, правоохоронцями було виявлено підозрілого громадянина, котрий намагався втекти, помітивши підозри поліцейських. Під час поверхневого огляду у нього було вилучено бойову гранату РГД-5 з запалом. Громадянина К, 1998 р.н наразі затримано. На місці працюють вибухотехніки та СОГ Нацполіції», – написав Шкіряк.

Читайте такожУ Києві люди продовжують вшановувати загиблих під час Революції гідності

Як повідомляв УНІАН, в Україні, згідно з указом президента «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні», 20 лютого відзначається День Героїв Небесної сотні.

У період з 18 до 22 лютого в усіх регіонах держави заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні. У Києві цими днями триває низка масових заходів, на період проведення яких у місті підвищено рівень терористичної загрози, поліція переведена на посилений варіант несення служби.