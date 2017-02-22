У Києві виявлено 10 нелегальних мігрантів, яких намагалися переправити до країн ЄС

Як повідомляє Департамент комунікації Нацполіції, нелегалів виявлено в орендованій квартирі багатоповерхового будинку в Деснянському районі міста. Будь-яких документів іноземці не мали.

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Під час опитування вони повідомили, що в Україну їх переправили з РФ. За свій нелегальний транзит до однієї з країн Західної Європи вони заплатили на батьківщині від 6 до 11 тис. доларів.

Іноземців передано до міграційної служби, подальшу їх долю вирішуватиме суд.

За фактом організації незаконного переправлення нелегалів через державний кордон України відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.