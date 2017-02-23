У Києві біля станції метро "Мінська" викрали чоловіка

Про це повідомляє поліція Києва.

Поліцейські з'ясовують усі подробиці та обставини.

Так, у поліцію надійшло повідомлення від перехожого про те, що він став свідком викрадення людини.

"Зі слів заявника, чоловіка, віком близько 30-ти років силоміць посадили в автомобіль та повезли у невідомому напрямку. В салоні «Опеля» він бачив двох зловмисників. У руках у чоловіка, який сидів за кермом, очевидець помітив зброю", - сказано в повідомленні.

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Зараз правоохоронці з'ясовують усі подробиці і перевіряють прилеглу територію та наявність камер відеоспостереження.

Відзначається, що орієнтування на розшук автомобіля передано всім столичним автопатрулям.

Раніше у Луцьку поліція зі стріляниною затримала грабіжників банку.