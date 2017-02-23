У Києві біля станції метро "Мінська" викрали чоловіка
Столичні правоохоронці перевіряють інформацію щодо викрадення чоловіка. Пригода сталася біля станції метро "Мінська".
Про це повідомляє поліція Києва.
Поліцейські з'ясовують усі подробиці та обставини.
Так, у поліцію надійшло повідомлення від перехожого про те, що він став свідком викрадення людини.
"Зі слів заявника, чоловіка, віком близько 30-ти років силоміць посадили в автомобіль та повезли у невідомому напрямку. В салоні «Опеля» він бачив двох зловмисників. У руках у чоловіка, який сидів за кермом, очевидець помітив зброю", - сказано в повідомленні.
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Зараз правоохоронці з'ясовують усі подробиці і перевіряють прилеглу територію та наявність камер відеоспостереження.
Відзначається, що орієнтування на розшук автомобіля передано всім столичним автопатрулям.
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