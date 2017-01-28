У Луцьку поліція із стріляниною затримала грабіжників банку

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції у Волинській області, це сталося сьогодні о 5-й ранку.

Сигнал «Тривога» на пульт центру технічної охорони управління поліції охорони у Волинській області надійшов із відділення одного з банків на бульварі Дружби народів. За кілька хвилин на місце прибув екіпаж групи затримання УПО. При спробі затримання двох чоловіків в масках, які перебували у тамбурі банку, останні почали стріляти у правоохоронців та погрожували підірвати гранату, як виявилося згодом, не бойову.

Щоб затримати злочинців співробітники управління охорони застосували табельну вогнепальну зброю. Затримані дістали поранення нижніх кінцівок, їх під охороною доставили до лікарні. Ніхто із правоохоронців не постраждав.

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«Затриманими виявилися 19-річний та 22-річний мешканці Луцького району. Один із них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зловмисники пошкодили банкомат, що знаходиться у тамбурі відділення банку, та намагалися викрасти з нього гроші»,- зазначили у відомстві.

За цим фактом слідчі Луцького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі, із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові невідомі пограбували військовий автомобіль, викравши кейс зі службовою документацією.

За відомостями поліції, невідомі розбили скло в автомобілі «Део-Ланос» та викрали документи. «Троє невідомих чоловіків в масках розбили скло автомобіля, забравши з салону кейс зі службовими документами, та зникли з місця скоєння злочину на автомобілі «Шкода», - йдеться в повідомленні.