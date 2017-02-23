За фактом викрадення нардепа Гончаренка відкрито кримінальну справу

Про це УНІАН повідомив начальник Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

За його словами, провадження відкрито за ч.2 ст.146 (викрадення людини або незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, про викрадення депутата Гончаренка, який напередодні увечері відбув до Одеси, стало відомо сьогодні. До розшуку депутата підключилася Служба безпеки України.

Голова фракції “Блок Петра Порошенка” Ігор Гринів заявив, що Гончаренка викрали в Одесі серед білого дня. Гринів також закликав керівництво правоохоронних органів терміново створити «спеціальний штаб по такій кризовій ситуації».