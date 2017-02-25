У трьох областях України зафіксовано критичний рівень аварійності на дорогах

За минулу добу на автошляхах України загинули п’ятеро людей, травмовані – 64.

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Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції.

За даними правоохоронців, критичний рівень аварійності зафіксовано в Івано-Франківській, Луганській та Кіровоградській областях.

Високий рівень аварійності залишається у Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях, йдеться в повідомленні.