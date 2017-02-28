В Одесі через прорив водопровідної труби утворилася кілометрова пробка (фото, відео)

Про це повідомляє 7 канал.

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Відзначається, що на місці працюють комунальники. Вони розкривають асфальт і намагаються дістатися до точки прориву. За їх словами, поломку постараються усунути швидше, але роботи можуть затягнутися до вечора.

Фахівці кажуть, що прорвало трубу діаметром 300 мм. В районі аварії відчувається неприємний запах.

Як розповіли місцеві жителі, прорив стався ще вранці.

Раніше повідомлялося, що в Києві цілий квартал залило окропом через прорив трубопроводу.