В Одесі через прорив водопровідної труби утворилася кілометрова пробка (фото, відео)
16:32, 28 лютого 2017Інциденти
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В Одесі на Пересипу прорвало водопровідну трубу, через це утворилася кілометрова пробка.
Про це повідомляє 7 канал.
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Відзначається, що на місці працюють комунальники. Вони розкривають асфальт і намагаються дістатися до точки прориву. За їх словами, поломку постараються усунути швидше, але роботи можуть затягнутися до вечора.
Фахівці кажуть, що прорвало трубу діаметром 300 мм. В районі аварії відчувається неприємний запах.
Як розповіли місцеві жителі, прорив стався ще вранці.
Раніше повідомлялося, що в Києві цілий квартал залило окропом через прорив трубопроводу.
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