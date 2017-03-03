Вибух на шахті у Львівській області: з'явилося відео із вцілілими в аварії гірниками
У Львівській області госпіталізовано 20 гірників, які постраждали в результаті вибуху на шахті "Степова". Двоє з них перебувають у важкому стані. Місцеві ЗМІ опублікували відео з постраждалими гірниками, які перебувають у Червоноградської лікарні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«Станом на 7 год. 3 березня до опікового відділення 8-ї клінічної лікарні м. Львів з травмами та опіками різного ступеню важкості госпіталізовано 20 осіб, з яких 2 у тяжкому стані», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомлялося, 2 березня о 12.46 в селі Глухів Сокальського району на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» (горизонт 550 м) стався вибух газоповітряної суміші. Загинуло 8 гірників.
На момент вибуху в шахті працювало 172 гірника. Роботу шахти з видобутку вугілля тимчасово призупинено.
Сьогодні в Україні оголошено день жалоби за загиблими гірниками.