Вибух на шахті у Львівській області: з'явилося відео із вцілілими в аварії гірниками

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 год. 3 березня до опікового відділення 8-ї клінічної лікарні м. Львів з травмами та опіками різного ступеню важкості госпіталізовано 20 осіб, з яких 2 у тяжкому стані», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 2 березня о 12.46 в селі Глухів Сокальського району на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» (горизонт 550 м) стався вибух газоповітряної суміші. Загинуло 8 гірників.

На момент вибуху в шахті працювало 172 гірника. Роботу шахти з видобутку вугілля тимчасово призупинено.

Сьогодні в Україні оголошено день жалоби за загиблими гірниками.