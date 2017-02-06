На Львівщині сталася пожежа в притулку для собак (фото, відео)

Про це повідомила прес-служба ДержНС у Львівській області.

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Пожежа почалася в неділю, 5 лютого, о 20:40 у притулку для бездомних собак "Милосердя", який розташований в смт Брюховичі. Загорілася дерев'яна кухня, де готували для собак, а запаси дров, які там зберігалися, сприяли інтенсивному поширенню пожежі.

"На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив будівлю. Запаси дров, які зберігалися в будинку, сприяли інтенсивному поширенню пожежі. О 21:06 пожежу було локалізовано та о 21:16 повністю ліквідовано. Будівлю було повністю знищено вогнем", - сказано в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, у притулку містилися близько 300 собак. Тварини не постраждали, проте через те, що згоріла кухня, їм нічого їсти.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині пожежа пошкодила старовинний палац.