У центрі Одеси зіткнулися чотири автомобілі, постраждала дитина (фото)
17:55, 03 березня 2017Інциденти
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В Одесі на вулиці Льва Толстого сталася ДТП за участю чотирьох машин.
Про це повідомляє Думська. Зазначається, що водій автомобіля Hyundai виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілями ВАЗ 2101, Audi і Daewoo.
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Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси, водій Hyundai мав ознаки алкогольного сп'яніння. 44-річного чоловіка супроводили в медичний заклад для проходження експертизи.
У результаті ДТП постраждала 4-річна дівчинка, пасажир Audi. Вона доставлена в лікарню.
Раніше повідомлялося, що в Одесі автомобіль врізався в зупинку, є постраждалі.
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