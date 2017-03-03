У центрі Одеси зіткнулися чотири автомобілі, постраждала дитина (фото)

Про це повідомляє Думська. Зазначається, що водій автомобіля Hyundai виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілями ВАЗ 2101, Audi і Daewoo.

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Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси, водій Hyundai мав ознаки алкогольного сп'яніння. 44-річного чоловіка супроводили в медичний заклад для проходження експертизи.

У результаті ДТП постраждала 4-річна дівчинка, пасажир Audi. Вона доставлена в лікарню.

Раніше повідомлялося, що в Одесі автомобіль врізався в зупинку, є постраждалі.