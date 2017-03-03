СБУ видворила з України грузинського кримінального авторитета "Гія"

Як повідомляється на сторінці СБУ у Facebook, співробітники спецслужби та поліції затримали іноземного громадянина, який незаконно перебував в Україні, на Хмельниччині.

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«40-річний громадянин Грузії, який у кримінальному середовищі регіону мав статус «смотрящєго», був неодноразово засуджений за тяжкі злочини. Останнє покарання відбував в Україні за вбивство з корисливих мотивів», - поінформували у відомстві.

У результаті проведених за ініціативою СБУ заходів прийнято рішення про його примусове повернення до Грузії.