СБУ затримала у Дніпрі активного учасника бойових дій на Донбасі проти ЗСУ (фото, відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, 50-річний мешканець обласного центру на прізвисько «Джоні» у 2014 році виїхав до Горлівки, де брав активну участь у бойових діях проти ЗС України у складі підрозділу терористів «Лавина». Згодом бойовик повернувся до Дніпра.

Виконуючи завдання терористів, він збирав інформацію про склад і озброєння українських підрозділів та їхнє пересування у район АТО. Зібрані відомості зловмисник передавав своєму колишньому командиру на прізвисько «Кеп», використовуючи заходи конспірації.

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Під час обшуків за місцем мешкання бойовика правоохоронці вилучили дві гранти Ф-1, одну гранату РГД-5, понад 60 набоїв до стрілецької зброї, посвідчення бойовика т.зв. «ДНР», посвідчення про нагородження фейковою нагородою «за оборону Славянска», засоби зв’язку та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.