На Донеччині заарештували двох поліцейських за отримання 80 тисяч гривень хабара

Як повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, запобіжний захід обрано з альтернативою внесення застави у сумі 128 тис. грн для кожного.

У прокуратурі повідомили, що заступника начальника 3 відділу та старшого уповноваженого управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Донецькій області затримали у ніч з 4 на 5 березня на блокпосту автодороги Маріуполь-Мелекіне після отримання грошей від громадянина у сумі 80 тис. грн.

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Поліцейські підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та отримання неправомірної вигоди).

Досудове розслідування, яке проводить слідче управління прокуратури Донецької області, триває.