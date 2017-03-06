Рятувальники і комісія не можуть спуститися у шахту "Степова" через нові обвали

Рятувальники та урядова комісія, яка була створена для з’ясування причин вибуху на шахті «Степова», не можуть спуститися в шахту, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що внаслідок вибуху метану там обвалилася порода і розпочалося підтоплення, через яке сталися нові обвали та знову почав виділятися метан.

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Наразі гірничорятувальні служби лише подають усередину повітря, щоб провести дегазацію.

Причини має з’ясувати комісія, однак за словами віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка можна констатувати, що «Степова» була однією із найаварійніших шахт країни.

Нагадаємо, у четвер, 2 березня, на шахті №10 «Степова» стався вибух і обвалення гірської породи. Загинули вісім шахтарів, постраждали понад 20. За попередніми даними, вибух стався унаслідок займання повітряно-метанової суміші.

Кабінет міністрів своїм рішенням створив дві урядові комісії: на чолі з віце-прем'єром Зубком - для розслідування причин вибуху на шахті «Степова», і на чолі з віце-прем'єром Володимиром Кістіоном - для оцінки ситуації на всіх українських шахтах.