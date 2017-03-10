У Львівській області вандали пошкодили пам'ятник Івану Франку (фото)

12:59, 10 березня 2017
Інциденти
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У Дрогобицькому районі Львівської області вандали поглумилися над пам'ятником Іванові Франку.

На Львівщині вандали пошкодили пам'ятник Івану Франку / ZIK

У с. Лишня Дрогобицького району під покровом ночі вандали поглумилися над пам'ятником Івану Франку, встановленому на перехресті доріг, передає ZIK.

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Зловмисники відпиляли зап'ясті руки пам'ятника. На місце події виїжджали районні чиновники, депутат Львівської обласної ради від Дрогобиччини Михайло Задорожний.

Слідчо-оперативна група Дрогобицької поліції проводить розслідування.

Нагадаємо, 10 січня на Львівщині невідомі вандали пошкодили пам'ятник загиблим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році в с. Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині.

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Теги: #Львівщина#вандали