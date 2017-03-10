У Львівській області вандали пошкодили пам'ятник Івану Франку (фото)

У с. Лишня Дрогобицького району під покровом ночі вандали поглумилися над пам'ятником Івану Франку, встановленому на перехресті доріг, передає ZIK.

Читайте такожПам'ятник вбитим полякам у Гуті Пеняцькій підірвали - поліція

Зловмисники відпиляли зап'ясті руки пам'ятника. На місце події виїжджали районні чиновники, депутат Львівської обласної ради від Дрогобиччини Михайло Задорожний.

Слідчо-оперативна група Дрогобицької поліції проводить розслідування.

Нагадаємо, 10 січня на Львівщині невідомі вандали пошкодили пам'ятник загиблим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році в с. Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині.