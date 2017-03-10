У Харкові анонім "замінував" будівлю ОДА, евакуювали 300 людей
17:24, 10 березня 2017Інциденти
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У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування будівлі облдержадміністрації правоохоронці евакуювали близько 300 людей.
Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про начебто закладену вибухівку в адмінбудівлі надійшла до поліції сьогодні, 10 березня, о 12:40.
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За відомостями поліції, за вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та вибухотехніки. Працівники вибухотехнічної служби оглянули 9,5 тис. кв. м території, однак не виявили небезпечних предметів.
Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вживаються заходи щодо розшуку осіб, які зробили хибне повідомлення про замінування.
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