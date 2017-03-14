Після вбивства бізнесмена в Києві залишилося близько 30 кредиторів, яким він повинен до півмільйона - ЗМІ

В Одесі бізнесмена Олександра Ряжева, якого недавно розстріляли в Києві, пам'ятають як ресторатора.Там він володів кількома закладами, але в ресторанах кажуть, що цей бізнес Ряжев продав кілька років тому, йдеться в сюжеті "Гроші", передає ТСН.

Така ж ситуація і з квартирами в Одесі, де сусіди Ряжева пам'ятають, але зізнаються, що не бачили давно.

У свою чергу, історію розстріляного бізнесмена на умовах анонімності розповів журналістам людина, яка має відношення до кримінального світу.

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Чоловік підтвердив версію, яка шириться Інтернетом: Ряжев має давні зв'язки з криміналом. На початку своєї "кар'єри" він обманював довірливих гостей Одеси, а за зухвалість і нахабство отримав у кримінальному світі на прізвисько "Беня", на честь легендарного одеського злодія Бені Крика.

Зазначається, що підйом кар'єри Ряжева почався після зустрічі з чеченським кримінальним авторитетом Абу Арчаковим. Схоже, саме його гроші він і відмивав через мережу ресторанів. Кримінальний тандем працював успішно, поки в кінці 90-х уже звик до великих грошей Ряжев не захопився класичним одесським хобі – картами, а почав грати по-крупному.

Гравець в карти переконує, що за борги за гру, навіть дуже великі, не розстрілюють,тому що потім все життя з боржника можна вимагати борг. Експерт Володимир, який має загальний стаж висновки 15 років, і каже, що на його очах за картковим столом люди чинили жахливі вчинки. Кажуть, що коли Ряжев програвав, кидав на гроші партнерів по бізнесу і навіть постачальників власних ресторанів. Після його смерті залишилося близько 3 десятків кредиторів, яким Ряжев має від 100 000 доларів до півмільйона, але за борги в бізнесі теж не розстрілюють посеред столиці.

"Якщо я не хочу платити або відмовляюся, або ж твої люди просто карають мене, або ж є такі, які називаються третейські судді. Вони "розрулюють" всі сформовані ситуації в криміналі - так вони контролюють і гру", - підкреслює Володимир.