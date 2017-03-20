На Черкащині сталася перестрілка між поліцією та небезпечною бандою, є загиблий (фото)

У Черкаській області сталася перестрілка між поліцейськими та злочинцями під час затримання правоохоронцями банди. Про це у Twitter повідомив речник МВС Артем Шевченко.

Шевченко наголосив, що розбійник загинув від отриманого поранення, лікарі не змогли його врятувати.

"Проводилася спецоперація проти розбійників. Ними було застосовано зброю, у відповідь один із розбійників отримав поранення. Лікарям не вдалося його врятувати", - заначив Шевченко.

Деталей спецоперації наразі невідомо.