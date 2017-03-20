На Черкащині сталася перестрілка між поліцією та небезпечною бандою, є загиблий (фото)

14:39, 20 березня 2017
Інциденти
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Стрілянина сталася під час затримання банди.

Під час перестрілки загинув один із злочинців / twitter.com/Artem_Shewa

У Черкаській області сталася перестрілка між поліцейськими та злочинцями під час затримання правоохоронцями банди. Про це у Twitter повідомив речник МВС Артем Шевченко.

twitter.com/Artem_Shewa

Шевченко наголосив, що розбійник загинув від отриманого поранення, лікарі не змогли його врятувати.

twitter.com/Artem_Shewa

"Проводилася спецоперація проти розбійників. Ними було застосовано зброю, у відповідь один із розбійників отримав поранення. Лікарям не вдалося його врятувати", - заначив Шевченко.

twitter.com/Artem_Shewa

Деталей спецоперації наразі невідомо.

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Теги: #поліція#перестрілка#поліцейські#Черкащина