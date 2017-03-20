На Черкащині сталася перестрілка між поліцією та небезпечною бандою, є загиблий (фото)
14:39, 20 березня 2017Інциденти
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Стрілянина сталася під час затримання банди.
Під час перестрілки загинув один із злочинців / twitter.com/Artem_Shewa
У Черкаській області сталася перестрілка між поліцейськими та злочинцями під час затримання правоохоронцями банди. Про це у Twitter повідомив речник МВС Артем Шевченко.
twitter.com/Artem_Shewa
Шевченко наголосив, що розбійник загинув від отриманого поранення, лікарі не змогли його врятувати.
twitter.com/Artem_Shewa
"Проводилася спецоперація проти розбійників. Ними було застосовано зброю, у відповідь один із розбійників отримав поранення. Лікарям не вдалося його врятувати", - заначив Шевченко.
twitter.com/Artem_Shewa
Деталей спецоперації наразі невідомо.
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