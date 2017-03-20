У Харкові внаслідок ДТП загинула людина, ще двоє людей у лікарні

Сьогодні зранку в районі перехрестя вулиці Рудіка та Белгородського шосе сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

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Відбулося зіткнення автомобіля «Тойота Камрі» під керуванням 56-річного водія, який рухався по Белгородському шосе, з автомобілем «ЗАЗ-Славута» під керуванням 76-річного водія, який рухався по вулиці Рудіка з виїздом на Белгородське шосе.

Внаслідок зіткнення водій автомобіля «ЗАЗ» від отриманих травм загинув на місці події, водій автомобіля «Тойота» та пасажирка автомобіля «ЗАЗ» з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу.

Правоохоронцями з’ясовуються обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляв УНІАН, п'яний 30-річний водій автомобіля «Мерседес» скоїв наїзд на двох пішоходів – чоловіка і жінку, які загинули на місці.