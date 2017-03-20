У Харкові п’яний водій "Мерседеса" збив насмерть двох пішоходів

17:04, 20 березня 2017
Інциденти
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30-річний водій автомобіля «Мерседес» скоїв наїзд на двох пішоходів – чоловіка і жінку.

hk.npu.gov.ua

У Харкові п’яний водій на автомобілі смертельно травмував двох пішоходів, повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 19 березня, о 18:05 на проспекті Ювілейному на житловому мікрорайоні Салтівка.

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За відомостями поліції, 30-річний водій автомобіля «Мерседес», рухаючись по проспекту Ювілейному в напрямку проспекту Льва Ландау, скоїв наїзд на двох пішоходів – чоловіка і жінку. Постраждалі від отриманих травм загинули на місці події.

Одразу після ДТП автомобіль «Фольксваген» під керуванням 44-річного водія, що рухався в зустрічному напрямку, ще раз переїхав загиблу жінку. Встановлено, що водій автомобіля «Мерседес» знаходився в нетверезому стані.

Особи пішоходів, а також обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронці.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до 10 років позбавлення волі.

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Теги: #ДТП#Харків