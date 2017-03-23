У районі Балаклії перекрито рух залізничного та автотранспорту, відключено електрику та газ - ДСНС

У районі Балаклії Харківської області, де на військовому складі тривають вибухи боєприпасів, відключено електроенергію, газопостачання та перекрито рух залізничного та автомобільного транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Петро Коротинський на брифінгу в Києві.

"В зоні ураження тимчасово відключено подавання електроенергії та газу для того, щоб попередити виникнення надзвичайних ситуацій", - сказав він.

"Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту до станції Балаклія. В зоні можливого ураження заборонено рух автомобільного транспорту", - сказав Коротинський.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Евакуйовано майже 20 тис. жителів довколишніх населених пунктів. «Украерорух» тимчасово закрив небо для польотів у радіусі 40 км. Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою.