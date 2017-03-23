У Львові на будівельників впала бетонна плита, є загиблий

У Львові на будмайданчику бетонна плита впала на двох робітників. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що будівельний кран піднімав бетонну плиту, яка і впала на двох працівників", - сказано в повідомленні.

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Один з них, 22-річний львів’янин, помер на місці події. Іншого, 63-річного місцевого жителя, каретою швидкої допомоги доставлено в одну з лікарень міста. У нього медики діагностували «відкриту черепно-мозкову травму».

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться слідчі дії.

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