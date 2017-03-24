Інтенсивність вибухів у Балаклії значно зменшилася: розпочалося розмінування

Станом на 8 годину 24 березня інтенсивність вибухів на місці надзвичайної події у Балаклії значно зменшилася.

Як повідомляє прес-служба Міноборони України, сьогодні зранку була проведена авіаційна розвідка місцевості для виявлення осередків пожежі. Також проведено інженерну розвідку.

«На місце події прибули сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України. Наразі вони розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців і цивільного населення немає, але осколкове поранення в скроню отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували.

Евакуйовано майже 20 тисяч жителів Балаклії та прилеглих населених пунктів. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що вогонь охопив близько 50% території військового арсеналу, і додав, що пожежа буде тривати до 7 діб.