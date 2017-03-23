Диверсія у Балаклії: чому вибухають склади боєприпасів

Є кілька версій того, що сталося в Балаклії, і чому почалися вибухи на складі боєприпасів. Поки що можна обговорювати тільки версії, тому що немає більш повної інформації.

Основна версія, озвучена військовим прокурором Матіосом, говорить про те, що це був теракт і диверсія. В цьому випадку потрібно буде чітко визначити замовників — Росія або бойовики, мати всю модель дій — яким чином і як вчинявся злочин, хто виконавець та організатор. Знадобиться експертиза — чи то це був безпілотник, чи то закладення вибухівки, чи то підпал.

СБУ повинна буде виявити можливих терористів і диверсантів, які з’являються в цьому регіоні чи десь-інде на території України

Якщо розглядати цю версію, то в даній ситуації виникає питання щодо захисту такого об’єкту. Адже йдеться про особливо важливий об’єкт. А ці склади боєприпасів у період АТО і надзвичайних ситуацій повинні мати надзвичайний ступінь захисту: електронного, електричного, технічного, фізичного тощо. Можу сказати, що на таких об’єктах завжди застосовується п’ять-сім систем, які фіксують перельоти, підходи, переміщення техніки і всього іншого завчасно. Тому СБУ повинна буде виявити можливих терористів і диверсантів, які з’являються в цьому регіоні чи десь-інде на території України в оточеннях, які готують безпілотники, вибухівку тощо.

Тому зараз по цій версії постане питання — хто це зробив: чи то це було завдання Москви, чи то справа рук бойовиків, чи то місцевих мешканців. А найголовніше — потрібно буде притягти до відповідальності тих осіб, які не змогли упередити такі дії. Адже ми маємо сумний досвід Сватово та інші аналогічні, але, виходить, що ми все одно не забезпечили охорону надзвичайно потужному об’єкту, складу, який мав 168 тисяч тонн боєприпасів — це колосальна кількість.

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Друга версія — халатність із метою приховування можливого розкрадання боєприпасів. Зараз чимало коїться таких злочинів, часто розкрадаються боєприпаси. Тому до таких дій могли вдатися, аби приховати ці втрати та розкрадання. Ця версія прагматична, і її можна швидко розслідувати.

Третя версія — розбірка між різними кланами в Україні, яким вигідно нагнітати ситуацію в країні. Якщо зараз вони захотіли підставити один одного, хтось міг вдатися до таких дій. Звісно, в цьому випадку все робилося глибоко законспіровано. Але цілком могли спрацювати на дестабілізацію і дискредитацію однієї з гілок влади. Цю версію потрібно глибоко розслідувати, але зараз це малоймовірно, тому що в цьому мало хто зацікавлений.

Четверта — це могли зробити свої ж, з метою дестабілізації ситуації та нагнітання атмосфери в суспільстві, аби після того використати це як привід для застосування засобів жорсткого впливу. При цьому варіанті згодом може відбутися перехід до якихось репресивних дій, начебто заради боротьби з якимось «внутрішнім ворогом». І це якраз неприпустимо, бо призведе до ще більшої дестабілізації. Ця версія, якщо вона правдива, буде найменш успішною в розслідуванні, тому що можуть знайти тільки відповідальних на низькому рівні — або командирів, або керівників складу, або часових, які щось не зробили чи не помітили. Але основні винуватці в цьому випадку виявлені не будуть і не будуть притягнуті до відповідальності.

Наскільки для наших ЗСУ критичні ці втрати боєприпасів? Секретар РНБО Турчинов кілька місяців тому заявив, що в Україні вичерпуються запаси боєприпасів періоду Радянського Союзу, оскільки йде війна, відбуваються бойові операції, і боєприпаси використовуються дуже активно. Тож, зрозуміло, що вибухи на складах можуть бути підривом обороноздатності України, в результаті чого скоротяться можливості використання боєприпасів на фронті. Адже на складах у Балаклії були припаси і для озброєння, і для важкої техніки, і для танків, і для гармат, і для стрілецької зброї…

Повертаючись до головної версії, можна сказати, що противник цілком міг вдатися до такої диверсії, бо знищення складів боєприпасів є потужним дестабілізуючим чинником, який свідчить про неефективність нашого керівництва в плані забезпечення безпеки навіть наявних арсеналів. Такі події можуть викликати недовіру до чинного керівництва держави.

Кремлю потрібно максимально підняти рівень напруженості, тиск на Київ і мотивувати інших діяти проти України.

В разі, якщо ситуація буде дестабілізована, це може спричинити потужне протистояння між різними силами, які будуть звинувачуватися в тому, що сталося: президент, Міноборони, СБУ тощо. А в період внутрішнього протистояння між різними представниками влади, цілком може розпочатися ескалація бойових дій на сході України, тому що противник побачить, що ми втрачаємо стабільність і контроль.

Крім того, Кремлю потрібно максимально підняти рівень напруженості, тиск на Київ і мотивувати інших діяти проти України. Як відомо, Путін відмовився направляти заступника міністра на переговори «нормандської четвірки», а ці події в Балаклії якраз стануть приводом, аби сказати міжнародній спільноті, зокрема, американцям, що в Україні влада не контролює ситуацію, що є загроза дестабілізації ситуації і появи жертв. Тому, мовляв, і потрібно тиснути на Україну, аби вона виконувала Мінські угоди за сценарієм Москви.

Микола Маломуж, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України