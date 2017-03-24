У районі Балаклії залучили спеціалізовану бронетехніку для локалізації розповсюдження пожежі - Матіос

Для локалізації розповсюдження пожежі та вибухів на території військового арсеналу у Балаклії Харківської області залучено спеціалізовану бронетехніку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Львові повідомив заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Маємо трішки кращу тенденцію, згідно з доповіддю керівника спільної слідчо-оперативної групи СБУ та військової прокуратури, про деяке зменшення детонації боєприпасів", - сказав він.

"Залучено спеціалізовану бронетехніку для локалізації подальшого розповсюдження, і є перші результати", - додав Матіос.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Жертв серед військовослужбовців і цивільного населення не було, але осколкове поранення отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували.

Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що вогонь охопив близько 50% території військового арсеналу, і зазначив, що пожежа триватиме до 7 діб.

Ближче до вечора 23 березня в Міноборони повідомили, що інтенсивність вибухів на складах боєприпасів зменшилася, і вже можна починати готуватися до локалізації пожежі.

Сьогодні у прес-службі Міноборони повідомили, що інтенсивність вибухів на території військового арсеналу у Балаклії значно зменшилася, розпочато розмінування прилеглої до складів території.