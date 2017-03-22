На Донеччині працівник прокуратури погорів на хабарі у $10 тисяч

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю ГПУ, сьогодні в порядку ст. 208 КПК затримали начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області та його знайомого адвоката. Вони отримали хабара в сумі 10 тис. доларів.

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Генінспекція ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України

Впродовж грудня 2016 року – березня 2017 року працівник прокуратури за пособництва свого знайомого адвоката вимагав в іншого адвоката неправомірну вигоду в сумі 800 тис. російських рублів. Хабар вимагали за вирішення питання про зняття арешту та повернення його клієнту 4,8 млн російських рублів та іншого майна, вилучених під час розслідування за ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України. Досудове розслідування у якому здійснюється слідчими Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області.

15 березня було отримано ухвали Апеляційного суду Києва на проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій. Проводяться першочергові слідчі дії.