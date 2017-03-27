Аварія військового гелікоптера Мі-2 під Краматорськом: ЗМІ назвали імена загиблих
Рідним вже повідомили про трагедію.
На борту гелікоптера Мі-2, який розбився неподалік Краматорська напередодні, було троє членів екіпажу та двоє пасажирів. Цю інформацію підтвердили у Міноборони.
Знімальній групі ТСН із власних джерел стали відомі їхні імена. Рідних та близьких загиблих вже повідомили про трагедію.
Читайте такожВ аварії вертольота поблизу Краматорська, за попередньою інформацією, загинуло п'ятеро людей
У гелікоптері були:
Командир - підполковник Волошин Євген Петрович;
Другий пілот - капітан Мовчан Дмитро Васильович;
Борттехнік - старший лейтенант Кондул Роман Григорович;
Пасажир - полковник Мельник Валерій Іванович;
Пасажир - полковник Калитич Віктор Михайлович.
Як повідомляв УНІАН, у неділю, 26 березня, під Краматорськом упав військовий вертоліт. За однією з версій, аварія сталася внаслідок зіткнення з лінією електропередач.