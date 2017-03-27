Аварія військового гелікоптера Мі-2 під Краматорськом: ЗМІ назвали імена загиблих

На борту гелікоптера Мі-2, який розбився неподалік Краматорська напередодні, було троє членів екіпажу та двоє пасажирів. Цю інформацію підтвердили у Міноборони.

Знімальній групі ТСН із власних джерел стали відомі їхні імена. Рідних та близьких загиблих вже повідомили про трагедію.

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У гелікоптері були:

Командир - підполковник Волошин Євген Петрович;

Другий пілот - капітан Мовчан Дмитро Васильович;

Борттехнік - старший лейтенант Кондул Роман Григорович;

Пасажир - полковник Мельник Валерій Іванович;

Пасажир - полковник Калитич Віктор Михайлович.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 26 березня, під Краматорськом упав військовий вертоліт. За однією з версій, аварія сталася внаслідок зіткнення з лінією електропередач.