Під Миколаєвом на Інгулі "затонув" міст

Під Миколаєвом, в селі Пересадівка Вітовського (раніше Жовтневого - ред.) району, "потонула" частина понтонного мосту на річці Інгул. Один із двох понтонів, що підтримують міст, повністю занурився у воду, повідомляє місцеве видання Новости N.

При цьому секція моста, що стояла на понтоні, опустилася з однієї сторони під кутом приблизно у 45 градусів. У зв'язку з цим проїхати або пройти по мосту неможливо.

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Місцева влада та рятувальники спочатку пробували відновити рух на мосту, піднявши понтон, що "затонув" за допомогою підйомного крана. Однак з цього нічого не вийшло, так як в понтоні утворився отвір, і він набрав близько 10 тонн води.

Відзначається, що міст з'єднує села Пересадівку і Михайло-Ларине, а також є частиною автомобільної дороги, що з'єднує Кіровоградську та Баштанську траси.

"Біля мосту вже зібралося близько сотні людей: люди приїхали з роботи і їм необхідно перебратися на інший берег Інгулу, де розташовані їхні будинки. Однак поки вони можуть тільки чекати", - зазначає видання. Коли вдасться підняти понтон, що затонув, і чи вдасться взагалі - ніхто сказати не береться.