Сума збитків від вибухів у Балаклії може сягнути 300 мільйонів гривень - голова Харківської облради

Зараз сума збитків становить близько 220 млн грн, заявив голова Харківської облради Сергій Чернов, як повідомляє прес-служба Харківської облради.

"Остаточна сума збитку стане відома після завершення підрахунків фахівцями. Також від вибухів постраждали і сільгоспвиробники, адже на їх поля теж потрапляли снаряди", - йдеться в повідомленні.

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За словами Чернова, зараз йде підготовка документів для уряду з проханням виділити кошти на відновлювальні роботи з фонду регіонального розвитку. Планується також виділити кошти з резервного фонду обласного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині поблизу м. Балаклія на військовому складі вночі 23 березня почали вибухати боєприпаси, проводиться евакуація населення із зони можливого ураження.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що пожежа на військових складах у Балаклії Харківської області сталася через диверсію.