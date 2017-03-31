В Одесі невідомі кинули "коктейль Молотова" у двір багатодітної родини

В Одесі сьогодні невідомі кинули "коктейль Молотова" у двір багатодітної родини.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, рано вранці невідомі кинули 2-літрову пластикову пляшку з горючою речовиною у двір багатодітної родини, яка мешкає по вулиці Каманіна (район Аркадії).

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«Горюча речовина розлилася, але не загорілася. Ще дві дволітрові пляшки з пальним невідомі залишили біля воріт домогосподарства. Разом з пляшками - погрози про підпал будинку», - сказав представник.

За його словами, частина пального розлилася у дворі. Ця родина не брала участі в жодних конфліктах із сусідами.

«Єдине, що вони - в числі людей, які виступили проти будівництва дороги вздовж узбережжя Чорного моря. Мешканці вулиці стверджують, що через будівельні робіти тут відбуваються зсуви", - зазначив співробітник поліції.

Як пише Думская, господар будинку Андрій Крещенко відомий тим, що публічно виступав проти незаконного зрізу схилу між "акварестораном" в Аркадії і своїм будинком, який здійснювали під виглядом ремонту постраждалої від зсуву дороги. Раніше, каже він, приходили незнайомі люди і пропонували його родині продати будинок, тепер пішли погрози.

Замовником робіт з капітального ремонту дороги під вулицею Каманіна виступає управління дорожнього господарства міськради. Віце-мер Петро Рябоконь повідомив, що компанію (ТОВ «Фортуна», - ред.), яка допустила порушення при роботах на схилі, вже оштрафували, зазначає "Думская". "Ніхто схил підрізати не буде. Якщо буде знову зроблена незрозуміла спроба, буде така ж реакція. Там здійснюється технічний та авторський нагляд. Дорогу треба відремонтувати", - пояснив він.

У відділі комунікацій поліції Одеської області зазначили, що правоохоронці встановлюють особи зловмисників.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за 1 ч. ст. 195 (Погроза знищення майна) Кримінального кодексу України.