Теракт: у поліції кваліфікували вибух авто у Маріуполі
Вибухотехніки встановлюють пристрій, який використовували злочинці для підриву транспортного засобу.
У поліції остаточно кваліфікували підрив автомобіля у Маріуполі, під час якого загинув полковник СБУ, як теракт. Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Дані за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 КК України (терористичний акт).
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Слідчо-оперативна група у складі співробітників СБУ, прокуратури і Нацполіції зараз перебуває на місці події. Правоохоронці з'ясовують всі обставини злочину, допитуються свідки.
Також працюють вибухотехніки, вони встановлюють пристрій, який використовували злочинці для підриву транспортного засобу.
Як повідомляв УНІАН, в центрі Маріуполя вибухнула машина, загинув співробітник правоохоронних органів.
Пізніше стало відомо, що у результаті вибуху загинув співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш, у якого залишилося двоє діток, молодшій доньці – два роки.