На Рівненщині застрелили жінку-адвоката та поранили екс-керівника обласної міліції - ЗМІ

Ввечері 1 квітня у місті Дубно Рівненської області на вулиці Жуковського стріляли в адвокатку та кандидатку на міського голову Дубна на минулих виборах Віту Шаблій. Від отриманих травм 43-річна жінка померла. Про це повідомляє місцеве видання «Рівне вечірнє».

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За інформацією видання, під час стрілянини також поранили "свободівця" В`ячеслава Чайку, який кілька днів у 2014 році очолював УМВС у Рівненській області, а також подавав свою кандидатуру на посаду глави Нацполіції. Він перебуває у лікарні.

У Нацполіції Рівненської області факт загибелі жінки і поранення чоловіка підтверджують, проте імен не називають, подробиці обіцяють повідомити згодом.

"1 квітня, близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення зі станції швидкої медичної допомоги м. Дубно, що у приватному будинку на вулиці Жуковського поранено чоловіка. Поліцейські, які виїхали за викликом, виявили на місці події мертвою 43-річну жінку. Її 55-річного чоловіка з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні", - повідомили у поліції.

Віта Шаблій з 1995 до 2002 року працювала на посадах секретаря судового засідання та консультанта Дубенського міськрайонного суду. У 2002 році була юрисконсультом Дубенського цукрового заводу, у 2002-2008 роках працювала помічником судді Дубенського міськрайонного суду. З 2008 року стала адвокатом. Під час Революції Гідності була головою дубенського Майдану.