На Закарпатті через загоряння сухої трави припинено газопостачання кількох сіл
Причиною припинення газопостачання стало пошкодження газопроводу через спалювання населенням сухої рослинності.
У Закарпатській області через загорання та масове поширення вогню по сухій траві без газопостачання залишилися 7 населених пунктів.
Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області.
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Зазначається, що сьогодні о 16:10 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про припинення газопостачання у семи населених пунктах Берегівського району: селах Шом, Косонь, Запсонь, Герень, Попово, Горонглаб, Батрадь.
«Загалом газопостачання відсутнє в 1700 абонентів», - йдеться у повідомленні.
В ГУ ДСНС уточнили, що причиною припинення газопостачання стало пошкодження газопроводу середнього тиску (діаметр 200 мм) поблизу с. Шом на Берегівщині.
«Газопровід пошкоджений внаслідок самовільного спалювання населенням сухої рослинності на відкритій території», - зауважили в главку.
Відновлення газопостачання населенню заплановано бригадами Берегівського відділення управління експлуатації ПАТ «Закарпатгаз» на 4 квітня.