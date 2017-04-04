На Закарпатті через загоряння сухої трави припинено газопостачання кількох сіл

У Закарпатській області через загорання та масове поширення вогню по сухій траві без газопостачання залишилися 7 населених пунктів.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області.

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Зазначається, що сьогодні о 16:10 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про припинення газопостачання у семи населених пунктах Берегівського району: селах Шом, Косонь, Запсонь, Герень, Попово, Горонглаб, Батрадь.

«Загалом газопостачання відсутнє в 1700 абонентів», - йдеться у повідомленні.

В ГУ ДСНС уточнили, що причиною припинення газопостачання стало пошкодження газопроводу середнього тиску (діаметр 200 мм) поблизу с. Шом на Берегівщині.

«Газопровід пошкоджений внаслідок самовільного спалювання населенням сухої рослинності на відкритій території», - зауважили в главку.

Відновлення газопостачання населенню заплановано бригадами Берегівського відділення управління експлуатації ПАТ «Закарпатгаз» на 4 квітня.