В Одеській області двоє робітників загинули від удару струмом

Два працівника ПРАТ «Фірма Еліпс» загинули в селі Салгани Білгород-Дністровського району Одеської області, повідомляє "Думська".

Як повідомили в прес-службі Головного управління Держпраці у Одеській області, під час огляду обладнання трансформаторної підстанції вони наблизилися до струмопровідних частин, які перебували під напругою, і отримали смертельні удари струмом.

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За попередніми даними, причиною нещасного випадку стала «особиста необережність потерпілих, недотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці».

Керівництво Головного управління Держпраці в Одеській області створило комісію з розслідування причин нещасного випадку зі смертельним наслідком.

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