На Балі знайшли тіло українця, який покінчив життя самогубством

На півночі Балі (Індонезія) в окрузі Булеленг у водах Танджунг Алам виявили тіло українця, поліція припускає, що він покінчив життя самогубством, передає "РБК-Україна" з посиланням на Tribun Bali.

За словами начальника поліції Банджара, загиблий був громадянином України Романом Сазоновим. Причиною смерті називається самогубство, навколо шиї загиблого виявлено мотузку.

Також повідомляється, що його мати Людмила Сазонова теж намагалася скоїти суїцид, однак його попередили місцеві жителі. "Свідок побачив його з матір'ю, вони йшли прямо в море. Після цього місцеві жителі на човні кинулися їх рятувати", - відзначили в поліції.

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Повідомляється, що після порятунку Сазонової вони виявили тіло її 36-річного сина з мотузкою на шиї. "У правій кишені жертви ми виявили невеликий складаний ніж. На його тілі також знайшли пошкодження на ділянці ноги. Досі матір жертви не може дати більш детальну інформацію", - зазначили в поліції.

За словами Сазонової, вона і син втратили гроші і документи, а під час перебування на курорті Ловіна жили на вулиці, так як не могли оплатити житло. За даними зовнішнього огляду тіла Романа Сазонова, у нього виявлені посинілі в результаті недоліку кисню кисті рук і ступні, в роті була піна, а на правій нозі - рвані рани.

Раніше у США поліцейські застрелили українця, який розгулював вулицями з рушницею.