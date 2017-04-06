У Харкові засудили винуватця ДТП, у якому загинули брат і племінниця поета Полежаки

У Харкові суд засудив до восьми років ув’язнення водія, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинули брат і племінниця відомого українського поета Артема Полежаки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Ігоря Чуба, сьогодні, 6 квітня, Фрунзенський районний суд Харкова визнав винним 36-річного водія у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч.ч. 1, 3 ст. 286 КК України).

За його відомостями, чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі. Водій повністю визнав свою провину.

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Як повідомляв УНІАН, дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері 27 грудня 2016 року на Салтівському шосе у Харкові. Водій Toyota Prado, який знаходився у стані алкогольного сп'яніння, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2102. Внаслідок аварії на місці події загинуло 8-місячне немовля. Її батьків, що знаходилися в автомобілі, госпіталізували з тілесними ушкодженнями у важкому стані до лікарні. Через день батько дитини - 38-річний мешканець Харківщини – від отриманих травм помер.

Аварію водій скоїв, тікаючи з місця іншого ДТП. За кілька хвилин до того на Окружній дорозі перед перехрестям з Салтівським шосе Toyota Prado зіткнулася з автомобілем ВАЗ-2107, а потім в'їхала у Volkswagen. Водій автомобіля ВАЗ-2107, 32-річний мешканець області, отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Довідка УНІАН. Артем Полежака – український поет. Автор україномовних і російськомовних творів. Переможець численних поетичних слемів. Є активним учасником різноманітних акцій громадянської непокори, зокрема проти законопроекту «Про мови в Україні» 2010 року.

Неодноразово був ведучим концертів і провокативних акцій Мистецького Об'єднання «Остання Барикада».

2016 року вийшла його перша повноцінна поетична збірка «Стіхи о жизні» видавництва «Люта справа». Полежака пише тексти пісень таких виконавців, як Kozak System, «Орест Лютий», «Телері», «Бумбокс». Лауреат Міжнародної літературної премії ім. Олеся Ульяненка за порно-поему «Jenna». Переможець конкурсу «Стоп цензурі» 2014 року в номінації «Вірш».