У Дніпрі судитимуть екс-міліціонера за п'яну ДТП

У Дніпрі судитимуть екс-міліціонера, який два роки тому влаштував п'яну ДТП. Про це йдеться у повідомлені прокуратури Дніпропетровської області.

"...у березні 2015 року п'яни працівник Солонянського районного відділу міліції, керуючи автівкою ВАЗ 2106, вилетів за межі проїжджої частини проспекту Гагаріна та врізався в дерево", - йдеться у повідомленні.

Пасажир автівки отримав тяжкі тілесні ушкодження та тривалий час проходив лікування у медичному закладі.

Міліціонер був звільнений після ДТП.

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Прокуратурою Дніпропетровської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього працівника міліції за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження).