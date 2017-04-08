На Донбасі через лінію розмежування намагалися перевезти 50 тисяч доларів

У Донецькій області співробітники спецпідрозділу податкової міліції "Фантом" затримали на лінії розмежування дві партії готівки на суму понад 50 тис. доларів.

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Про це це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook.

«Так, на контрольно-пропускному пункті в'їзду/виїзду "Майорське" було зупинено автомобіль Daewoo Lanos під керуванням громадянина України, який слідував з тимчасово окупованої території. Під час перевірки у пасажира автомобіля було виявлено 50 тис. доларів, які він намагався провезти через лінію розмежування у прихованому вигляді», - написав Білан.

Зараз вказані особи, а також вилучені кошти передано співробітникам Національної поліції.