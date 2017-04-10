У Житомирі водій маршрутки відмовився везти інваліда безкоштовно і побив його

У Житомирі поліція розпочала перевірку за фактом побиття водієм маршрутки інваліда-пільговика.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, 8 квітня до поліції надійшла заява від інваліда 2-ї групи про те, що його побив водій маршрутки, який також відмовився везти пільговика безкоштовно.

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«До поліції надійшла відповідна заява від постраждалого, також було повідомлення від медичного закладу, куди потерпілий звернувся за медичною допомогою», - йдеться в повідомленні. У 68-річного інваліда- черепно-мозкова травма та численні забої.

Конфлікт виник після того, як інвалід намагався скористуватися правом пільгового безкоштовного проїзду у маршрутці. Однак водій вигнав чоловіка з автобуса та побив. Після цього постраждалий звернувся у поліцію.

Усі обставини цієї події наразі встановлюються.