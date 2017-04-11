Сутички біля відділення "Сбербанку" у Харкові: поліція відкрила дві справи

У Харкові за фактом вчорашніх сутичок біля відділення «Сбербанку» поліція відкрила два кримінальних провадження.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, вчора, 10 квітня, всі факти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проводяться необхідні слідчі дії.

У поліції нагадали, що відносно працівників поліції, які прибули на місце події, активісти «Національного корпусу» застосували було сльозогінний газ.

За даними поліції, двоє правоохоронців та один учасник акції після надання медичної допомоги були відпущені додому.

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Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) та два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня група осіб встановила намет біля «Сбербанку» на вулиці Донець-Захаржевського та заблокувала вхід до будівлі. На цей момент блокування продовжується.

27 березня російський «Сбербанк» оголосив про укладення договору про продаж 100% акцій дочірнього українського банку консорціуму інвесторів за участю латвійського «Норвік Банку», підконтрольного російському бізнесменові Григорію Гусельникову і приватній компанії з Білорусі.

Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку країни з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів.