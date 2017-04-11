У центрі Києва бійці "Альфи" затримали групу зловмисників (фото)
18:08, 11 квітня 2017Інциденти
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Правоохоронці розбили скло в машині зі зловмисниками.
У центрі Києва спецпідрозділ СБУ "Альфа" затримали групу зловмисників / УНІАН
Сьогодні вдень в центрі Києва, в районі вулиць Ярославів Вал і Лисенка, спецпідрозділ СБУ "Альфа" затримали групу зловмисників.
Про це УНІАН повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.
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Також співрозмовник агентства спростував інформацію, що при затриманні було застосовано зброю.
"Хлопок, який чули свідки, є не результатом пострілу, а результатом розбиття скла в автомобілі, де знаходилися зловмисники", - заявив він.
Фото: УНІАН
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