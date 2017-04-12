На Харківщині "накрили" два угруповання контрабандистів з товаром на 8 мільйонів (фото)

У Харківській області правоохоронці затримали десятьох осіб за підозрою в організації двох каналів поставки контрабандних товарів до Росії.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби, функціонування каналів забезпечували два злочинні угруповання, до яких входили 10 громадян Росії та України.

За відомостями прикордонників, злочинці спеціалізувалися на незаконному переміщенні різноманітних товарів та валютних цінностей в особливо великих розмірах.

Правоохоронці встановили, що злочинні угруповання сприяли фізичним та юридичним особам, які мали намір доставити товар покупцю на територію Росії. Самі товари направляли на адресу одного із поштових відділень Харкова, а звідти члени угруповання забезпечували його незаконне переправлення через державний кордон. При цьому вони використовували можливості контрабандистів як з українського так і з російського боку. Далі товар доставлявся до логістичних компаній на території Росії, потім - до замовника. Схема діяла і в зворотному напрямку.

Для конспірації маршрут, крім відправника та замовника, був відомий лише невеликому колу осіб.

Злочинна група мала налагоджену систему тарифів та навіть відшкодовувала вартість у разі втрати товару. З кожного 1 куб. м товарів (250 кг), переміщених через кордон, організатор отримував 25 тис. грн. Частина прибутку віддавалася пособникам.

Замовниками послуг злочинців, які потрапили в поле зору оперативних підрозділів, виступали переважно підпільні виробники одягу та взуття, орієнтовані переважно на російський ринок. Наразі правомірність їх діяльності з’ясовують компетентні структури.

Протягом останніх тижнів прикордонники спільно з поліцією та фіскальною службою провели завершальну фазу заходів, спрямованих на фізичне затримання членів злочинних угруповань.

Стартом для ліквідації зазначених каналів стало затримання в середині березня в пункті пропуску «Гоптівка» громадянки України, яка входила в злочинне середовище. Тоді серед багажу, із застосуванням обладнання для безконтактного догляду, у чотирьох одиницях нового взуття було виявлено вкладення в підошвах із 10 ампул та 128 пігулок із вмістом сильнодіючих речовин.

Одразу після затримання, на підставі отриманих санкцій, розпочалося проведення більше десяти обшуків в прикордонні Харківської області та Харкова. Зокрема, в складських приміщеннях, цехах, перевалочних базах, де зберігалися контрабандні товари учасників злочинного угруповання, а також в місцях їх мешкання, розташування транспорту та на інших об’єктах забезпечення функціонування виявлених каналів.

Всього виявлено та вилучено різноманітних товарів на суму понад 8 млн грн, іноземну валюту, банківські картки, анаболічні препарати, предмети заборонені до переміщення через кордон та 6 транспортних засобів.

На складах, якими користувалися учасники злочинної групи, також виявлено устаткування для пакування, чорнові записи бухгалтерії, товари народного споживання загальним об’ємом близько 70 кубічних метрів, що готувались до переміщення. Всі товари мали переправляти за допомогою чисельних пособників, як через пункти пропуску під виглядом особистих речей так і через «зелений» кордон з використанням транспортних засобів високої прохідності.

На даний час організатору повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів) КК України. Крім того, до ЄРДР внесено повідомлення за ч. 2 ст. 201 КК України «Контрабанда». Подальші слідчі дії тривають.