У Києві на хабарі у 120 тисяч доларів "погорів" начальник відділу Нацполіції

У Києві викрито начальника відділу структурного підрозділу Національної поліції, який вимагав 120 тис. дол. хабара. Як повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, зазначену суму співробітник Нацполіції вимагав за вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного в незаконних оборудках з нерухомістю.

Органом досудового розслідування поліцейському та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Печерський райсуд Києва сьогодні обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 1 млн грн, а раніше спільнику – аналогічний запобіжний захід.

Раніше голову Фонду держмайна Київщини та його заступника було затримано на хабарі.