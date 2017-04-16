Побитий у Житомирі рабин помер в Ізраїлі

Ізраїльський рабин Мендл Дайч, побитий у жовтні 2016 року в Житомирі, помер в Ізраїлі. 7 жовтня Дайч був знайдений непритомним з ножовими пораненнями біля залізничного вокзалу в Житомирі, передає Цензор.НЕТ.

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Пізніше за звинуваченням у розбійному нападі з метою заволодіння майном були заарештовані троє жителів Закарпатської області та одна мешканка Вінницької.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня помер ув'язнений, побитий у СІЗО "торнадівцем" Холодом.