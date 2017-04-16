Побитий у Житомирі рабин помер в Ізраїлі
03:24, 16 квітня 2017Інциденти
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Дайча побили у Житомирі.
Рабин помер в Ізраїлі / lechaim
Ізраїльський рабин Мендл Дайч, побитий у жовтні 2016 року в Житомирі, помер в Ізраїлі. 7 жовтня Дайч був знайдений непритомним з ножовими пораненнями біля залізничного вокзалу в Житомирі, передає Цензор.НЕТ.
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Пізніше за звинуваченням у розбійному нападі з метою заволодіння майном були заарештовані троє жителів Закарпатської області та одна мешканка Вінницької.
Як повідомляв УНІАН, 14 квітня помер ув'язнений, побитий у СІЗО "торнадівцем" Холодом.
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